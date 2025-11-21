Coppa Davis: oggi Italia-Belgio alle Final Eight a Bologna

O ggi alle 16 l’Italia sfida nelle Final Eight di Bologna il Belgio per conquistare la terza finale di Coppa Davis consecutiva e cercare di vincere per la terza volta in tre anni l’insalatiera d’argento. Il ct Filippo Volandri si affida di nuovo a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincitori nel match di mercoledì contro i due portacolori dell’Austria. In assenza di Sinner e Musetti, il n.1 italiano è Cobolli (n.22 Atp) che sfiderà il n.1 belga e numero 43 nel ranking, Zizou Bergs. Il 26enne fiammingo rappresenta il pericolo maggiore per gli azzurri con la bellezza di 8 vittorie negli ultimi 11 incontri di Davis, tra cui quella contro Cobolli nel 2024 nella fase a gironi proprio a Bologna.
Un avversario, quindi, da prendere con le molle anche perché, se in un anno il tennista romano ha fatto un salto in classifica molto significativo (dal 31 al 17 del mondo, oggi è n.22), il belga non è stato da meno passando dalla posizione n.85 all’attuale 43.
Si parte alle ore 16 con Matteo Berrettini
Prima di loro scendono in campo Matteo Berrettini (n.56) contro il 23enne Raphaël Collignon, numero 86 del ranking Atp, che vanta una vittoria in Australia, a Sidney, con Alex de Minaur. Nel caso il 29enne romano avesse nuovi problemi con la schiena, alla vigilia delle Final Eight è pronto Lorenzo Sonego che rappresenta sempre l'alternativa dell'ultima ora e che, malgrado sia n.39 del mondo, rimane sempre la seconda scelta per Volandri dopo Berrettini.
Bolelli-Vavassori sperano in un altro turno di riposo
La speranza azzurra è di ripetere l’exploit di mercoledì con l’Austria e lasciare a riposo la coppia di doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Eventualmente, se dopo i primi match Italia e Belgio fossero in parità, i semifinalisti delle ultime Atp Finals di Torino affronteranno la coppia Gille-Vliegen.
Statistiche e precedenti storici in Coppa Davis
Guardando le statistiche in Davis, in 10 incontri avvenuti in 75 anni l’Italia ha vinto 6 volte, di cui l’ultima è avvenuta proprio lo scorso anno nella fase a gironi, sempre a Bologna, dove gli azzurri vinsero 2-1 ma Cobolli uscì sconfitto nel suo match contro Bergs.
ITALIA-BELGIO, TUTTI I PRECEDENTI IN DAVIS
- 1950, Belgio-Italia 2-3 - Quarti Europa, Bruxelles
- 1952, Italia-Belgio 3-1 - Finale Europa, Milano
- 1953, Belgio-Italia 3-2 - Semifinale Europa, Bruxelles
- 1957, Belgio-Italia 3-2 - Finale Europa, Bruxelles
- 1959, Belgio-Italia 1-4 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1961, Belgio-Italia 2-3 - 2°Turno Europa, Bruxelles
- 1969, Italia-Belgio 4-1 - 1°Turno Europa, Genova
- 2000, Italia-Belgio 2-3 - Playoff World Group, Mestre
- 2017, Belgio-Italia 3-2 - Quarti World Group, Charleroi
- 2024, Italia-Belgio 2-1 - Fase a gironi, Bologna