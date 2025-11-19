Curaçao ai Mondiali 2026, la nazione più piccola di sempre

AGI - Per la prima volta nella sua storia, Curaçao si è classificata ai Mondiali 2026 che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra ha pareggiato con la Giamaica. Dick Advocaat, 78 anni, tecnico della nazionale della piccola isola caraibica, 150mila abitanti, è riuscito nell'impresa.
È come se la città di Cagliari si fosse qualificata ai mondiali di calcio: con 156mila abitanti Curaçao è la più piccola nazione ad approdare alla fase finale della Coppa del Mondo. Alla rappresentativa di questa isola caraibica olandese di fronte alle coste del Venezuela è bastato il pareggio per 0-0 contro la Giamaica per far esplodere la festa. Ha chiuso in testa al girone B con 12 punti, unica imbattuta delle qualificazioni Concacaf.
Le altre qualificate Concacaf
Nel Nord e Centro America si sono qualificate anche Panama, che ha battuto 3-0 El Salvador, e Haiti, che mancava da 52 anni (nel 1974 affrontò anche l'Italia). Giamaica e Suriname, le due migliori seconde dei tre gironi, voleranno in Messico per lo spareggio intercontinentale.
Curaçao batte il record dell'Islanda
La vera impresa però è quella di Curaçao che si aggiunge a un'altra cenerentola, Capo Verde, che con mezzo milione di abitanti si è qualificata anche lei per i Mondiali 2026 in Canada, USA e Messico. Il record precedente apparteneva all'Islanda (350mila abitanti) ai Mondiali del 2018. L'isola delle Antille Olandesi, che appartiene alle cosiddette "Isole ABC" (Aruba, Bonaire e Curaçao), è anche la nazione più piccola per superficie (444 km²) a giocare un mondiale.
Dick Advocaat, l'artefice del miracolo
Il miracolo dei gialloblu caraibici ha un nome preciso: Dick Advocaat, 78 anni, alla sua settima nazionale allenata dopo aver vinto tutto nella sua Olanda. Il CT, che era assente nella partita decisiva di Kingston per motivi familiari, nel 2007 aveva rinunciato alla guida dell'Australia per inseguire nuove sfide e dopo vari incarichi è approdato a Curaçao, che 10 anni fa era al 150° posto del ranking FIFA e oggi è all'82°.
I calciatori di Curaçao: talenti dall'Eredivisie
Advocaat ha attinto a un bacino di calciatori nati in Olanda ma eleggibili per Curaçao grazie alle origini familiari. Giocatori forgiatisi in Eredivisie o in altri campionati europei. Tra loro c'è Livano Comenencia, 21 anni, centrocampista dello Zurigo ed ex Next Gen della Juventus, che ha scelto Curaçao per crescere e inseguire il sogno Mondiale.