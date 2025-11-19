Davis, l'Italia parte forte con Berrettini

AGI - Italia in vantaggio sull'Austria dopo il primo singolare alle Final Eight di Coppa Davis 2025. La vittoria in due set di Matteo Berrettini (n.56 Atp) su Jurij Rodionov (n.177 Atp) regala agli azzurri la possibilità di archiviare la pratica qualificazione nel secondo singolare: 6-3 7-6(4), in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore del romano, bravo a recuperare un break di svantaggio e a salvare tre set point nel secondo parziale, evitando di farsi trascinare nella lotta da un ottimo Rodionov.
In caso di successo di Flavio Cobolli (n.22 Atp) su Filip Misolic (n.79 Atp), l'Italia si guadagnerebbe la semifinale con il Belgio senza dover giocare il doppio.
Berrettini: "Il pubblico mi è mancato da morire"
"C'è poco da dire, il pubblico italiano mi era mancato da morire. Le emozioni di oggi sono il motivo per cui gioco a tennis e per cui gioco la Davis. Non sto giocando solo per me e per la mia squadra, ma sto giocando per tutti. Anche sotto 0-40 bisogna lottare e questo è il bello della Davis. Ho pensato a portare a casa un punto alla volta per vincere la partita". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Matteo Berrettini dopo il successo su Jurij Rodionov nel primo incontro della sfida tra Italia e Austria alle Final Eight di Coppa Davis 2025.