Coppa Davis: Berrettini e Cobolli portano l'Italia in semifinale

AGI - L'Italia in semifinale in Coppa Davis per il quarto anno di fila. All'esordio nelle Final Eight di Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l'Austria nei due singolari, risparmiando fatiche ulteriori ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
Il primo singolare alle Final Eight di Coppa Davis 2025 ha visto il ritorno, vittorioso, di Matteo Berrettini (n.56 Atp) che ha superato in due set Jurij Rodionov (n.177 Atp) regalando agli azzurri la possibilità di archiviare la pratica qualificazione nel secondo singolare: 6-3 7-6(4), in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore del romano, bravo a recuperare un break di svantaggio e a salvare tre set point consecutivi nel secondo parziale, evitando di farsi trascinare nella lotta da un ottimo Rodionov.
Berrettini: "Il pubblico mi è mancato da morire"
"C'è poco da dire, il pubblico italiano mi era mancato da morire. Le emozioni di oggi sono il motivo per cui gioco a tennis e per cui gioco la Davis. Non sto giocando solo per me e per la mia squadra, ma sto giocando per tutti. Anche sotto 0-40 bisogna lottare e questo è il bello della Davis. Ho pensato a portare a casa un punto alla volta per vincere la partita". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Matteo Berrettini dopo il successo su Jurij Rodionov nel primo incontro della sfida tra Italia e Austria alle Final Eight di Coppa Davis 2025.
Flavio Cobolli vince in un'ora e cinque minuti
Nel secondo incontro Flavio Cobolli (n.22 Atp) non ha concesso nulla all'avversario, Filip Misolic (n.79), risolvendo la 'pratica' col punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e 5 minuti di gioco. I due tennisti romani lanciano l'Italia in semifinale contro il Belgio, protagonista dell'eliminazione della Francia nella giornata di martedì.
Italia e Belgio si sfideranno venerdì: a meno di sorprese sarà Cobolli-Bergs e Berrettini-Collignon, con eventuale match di doppio tra Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen.
Cobolli: "Il giorno più bello della mia vita"
"È veramente speciale giocare su questo campo. È decisamente il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia ed è stupendo giocare qui. Ringrazio il pubblico per il sostegno e ne avremo bisogno ancora per un po'". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Flavio Cobolli dopo il successo su Filip Misolic.
"Matteo (Berrettini, ndr) ha fatto una grande partita ed è sempre bello vederlo in campo. Mi motiva e motiva tutti noi a fare il nostro meglio in questa competizione. La squadra è compatta e siamo pronti a lottare l'uno per l'altro", aggiunge Cobolli.