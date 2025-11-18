Federica Brignone: recupero record per i Giochi?

AGI - "Se Federica ce la farà per i Giochi? Nessuno può saperlo, credo nemmeno lei". Lo ha detto Maria Rosa 'Ninna' Quario, ex campionessa di sci e mamma di Federica Brignone, parlando oggi a 'Tutti convocati' su Radio 24.
"La domanda che tutti fanno è come sta, se ce la farà - ha aggiunto Quario - io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram, del lavoro che sta facendo in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a sollevare pesi, a usare la gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e fisioterapia".
L'importanza della preparazione atletica
Mamma Maria Rosa ha poi aggiunto: "Per sciare ci vogliono due belle gambe, al giorno d'oggi ancora di più, non puoi rischiare di andare in pista se non sei più che preparato atleticamente". Questo sottolinea l'importanza di una condizione fisica ottimale per affrontare le gare di sci.
Recupero record e motivazione
Infine, una rivelazione: "I medici ci dissero 10 mesi per camminare, che voleva dire febbraio, e invece lei, con una motivazione incredibile e un lavoro intensissimo, sono passati quasi 8 mesi e cammina e spera di poter sciare presto". La tenacia di Federica Brignone ha permesso un recupero ben più rapido delle previsioni iniziali.