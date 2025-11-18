Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis, "torno in Spagna con il cuore pesante" 

AGI - Anche Carlos Alcaraz è costretto al forfait in Davis. "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna a Bologna - scrive sui social il numero uno del mondo - Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l'ora di aiutare la squadra a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante...".
Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025
Giovedì la Spagna affronterà, nei quarti, la Repubblica Ceca. Senza Alcaraz, il capitano David Ferrer punterà su Jaume Munar e Pablo Carreno Busta come singolaristi. Il doppio, cruciale per la vittoria, sarà formato dalla coppia composta da Marcel Granollers e Pedro Martinez, atleti esperti nel circuito e pronti a dare il loro contributo per la Coppa Davis.