Troy Parrott, il nuovo eroe d'Irlanda
Una notte leggendaria ha consacrato il centravanti classe 2002 come simbolo di rinascita per la sua nazionale. Con una rimonta al cardiopalma, ha realizzato tre reti, regalando alla sua squadra un pass per i playoff mondiali
Attila KISBENEDEK / AFP
Attila KISBENEDEK / AFP - Attila KISBENEDEK / AFP
AGI - Da ieri sera l'Irlanda ha un nuovo eroe: Tray Parrott. Con una tripletta straordinaria, ha trasformato il sogno in realtà, firmando al 96′ il 3-2 che proietta la sua nazionale ai playoff per il Mondiale 2026.

L'Isola di Smeraldo aveva bisogno di un miracolo, ed è stato proprio lui, classe 2002, a regalarlo. La sua tripletta da sogno contro l’Ungheria e il suo gol decisivo che ha messo ko i magiari ha scatenato l’esultanza, le lacrime e la consapevolezza di essere diventato, dopo tanta gavetta, qualcosa di più di un attaccante talentuoso: un simbolo per il suo Paese.

Nato e cresciuto nella zona nord-centrale di Dublino, in un ambiente non sempre facile Parrott ha mosso i primi passi nel Belvedere FC, prima di trasferirsi giovanissimo al Tottenham Hotspur. Tanti prestiti: Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston, poi il salto in Olanda con l’AZ Alkmaar, dove ha trovato la sua dimensione. Fino alla notte di ieri che si è tinta di verde-smeraldo. Parrott, con freddezza da veterano, ha prima sbloccato il match su rigore, poi ha pareggiato sul fil di sirena dell’80′ e infine ha scritto la storia con un guizzo da rapace d’area nei minuti di recupero. Quando la palla è entrata, lo stadio è esploso. E le lacrime di Parrott valgono più di mille discorsi: “È un sogno fiabesco”, ha detto alla fine del match ancora commosso, “non posso nemmeno immaginare qualcosa di più grande".

Ora, per l'Irlanda ci sarà l'ostacolo dei playoff. Ma a prescindere da quale sarà l'esito, l’impresa di ieri è destinata a restare nella memoria del Paese e Troy Parrott rimarrà per molto tempo un vero e proprio eroe nazionale.

