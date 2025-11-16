MotoGp, Bezzecchi trionfa a Valencia. Bagnaia subito fuori 

AGI - Marco Bezzecchi chiude come meglio non poteva il Mondiale 2025 di MotoGP. Nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione, arriva la terza vittoria dell'anno, la seconda consecutiva dopo quella di Portimao.
Al termine del campionato, il pilota riminese eguaglia il terzo posto in classifica del 2023, alle spalle del duo Marc-Alex Marquez. I successi arrivati nelle ultime due gare, però, permettono al classe 1997 di avvicinarsi al nuovo anno con grande ottimismo, pronto per una nuova stagione dove proverà a lottare per le posizioni di vertice.
Una vittoria, quella di Valencia, arrivata dopo un brivido a pochi giri dalla fine, quando Raul Fernandez sembrava poter rientrare nella lotta per il primo posto. Alla fine, lo spagnolo si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio davanti a Fabio Di Giannantonio, per la quarta volta stagionale top 3 nelle gare domenicali. Giornata storta per i detentori degli ultimi tre titoli prima del 2025. Dura una trentina scarsa di secondi la gara di Pecco Bagnaia, finito nella ghiaia al primo giro complice un contatto causato da Johann Zarco. "Fino a quel momento ne avevo superati sei, poi ho visto una saetta bianca arrivare", il commento del ducatista nel dopogara.
Diversa la domenica di Jorge Martin, rientrato dopo un mese e mezzo di stop per l'ennesimo infortunio stagionale. Lo spagnolo ha deciso di abbandonare la pista poco dopo metà gara. Una scelta che, ha immediatamente spiegato l'Aprilia, è stata fatta "in via precauzionale". Per entrambi cala il sipario su un 2025 da cancellare, seppur per ragioni diverse, e si apre il cammino verso un nuovo anno dove servirà la loro miglior versione per ritornare ai vertici.
La MotoGP, però, non si ferma qui. Tra meno di due giorni tutti di nuovo in pista per i tradizionali test sul circuito di Valencia, a caccia delle prime indicazioni in vista del prossimo campionato. Un 2026 dove in tanti proveranno a scalzare Marc Marquez dal trono. Obiettivo non semplicissimo, come conferma la determinazione del nove volte campione del mondo, alle prese con l'infortunio alla spalla rimediato in Indonesia. "Ho cancellato le vacanze di dicembre, non ho tanto tempo", ha detto Marquez a Sky, parlando del suo recupero. Difficile dargli torto, perché nel 2026 andrà a caccia del decimo, storico, titolo nel Motomondiale.
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine d'arrivo dopo i 27 giri del circuito Ricardo Tormo, pari a 108,135 km: 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 40'52"458 alla velocità media di 158,7 km/h 2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 0"686 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 3"765 4. Pedro Acosta (Esp) Ktm 4"749 5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 8"048 6. Alex Marquez (Esp) Ducati 8"166 7. Luca Marini (Ita) Honda 12"644 8. Brad Binder (Saf) Ktm 14"582 9. Jack Miller (Aus) Yamaha 15"497 10. Enea Bastianini (Ita) Ktm 17"460 Giro più veloce: Raul Fernandez in 1'29"976 (record della pista) al giro 4 alla velocità media di 160,2 km/h.
La classifica finale
PILOTI 1. Marc Marquez (Esp) 545 punti 2. Alex Marquez (Esp) 467 3. Marco Bezzecchi (Ita) 353 4. Pedro Acosta (Esp) 307 5. Francesco Bagnaia (Ita) 288 6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 262 7. Franco Morbidelli (Ita) 231 8. Fermin Aldeguer (Esp) 214 9. Fabio Quartararo (Fra) 201 10. Raul Fernandez (Esp) 172
COSTRUTTORI 1. Ducati 768 punti 2. Aprilia 418 3. Ktm 372 4. Honda 285 5. Yamaha 247
La gioia di Bezzecchi
"Mi sono divertito tanto, specialmente verso la fine perché Raul (Fernandez, ndr) era velocissimo. E' stata dura, ma sono molto contento e soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Sono felicissimo, non potevo sperare in un modo migliore per concludere la stagione. Ora festeggeremo, però martedì si ricomincia con i test". Lo ha detto Marco Bezzecchi dopo la vittoria nel Gran Premio di Valencia.
La delusione di Bagnaia
"Sicuramente si arriva a fine stagione stanchi, sfiniti, specialmente in questa. Tutti fanno gli errori, io ne ho fatti tanti e ogni tanto capita anche alla squadra. Siamo umani, può succedere. I test di martedì, spero, serviranno ad avere una base che funzioni come mi aspetto e non come l'ultima stagione, dove non sono riuscito mai a trovarmi bene, tranne in un test e in una gara". Lo ha detto Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP, chiuso con un ritiro al primo giro per una caduta causata da Johann Zarco. "Più di tanto non ci si poteva aspettare - ha detto il campione del mondo 2022 e 2023 parlando della gara -. E' durata 25 secondi, dove ero riuscito a superarne sei, fin lì ero contento".