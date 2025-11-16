Débacle azzurra. Norvegia Italia si chiude con un 4-1

AGI - Si chiude con una sonora sconfitta per l'Italia la partita con la Norvegia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Norvegia ha battuto gli azzurri per 4-1, con reti di Nusa, Haaland e Larsen tutte al secondo tempo, mentre il primo tempo era terminato con l'Italia in vantaggio grazie a una rete di Pio Esposito.
Il Ct Gattuso: "Chiediamo scusa"
"Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché il 4-1 è un risultato pesante. È un peccato perché avevamo fatto un primo tempo molto buono, dove siamo stati squadra vera. Nel secondo tempo abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, ci lecchiamo le ferite. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, perché la squadra si è fatta valere. Nella ripresa abbiamo fatto tantissima fatica". Lo ha detto a Rai Sport il Ct della nazionale Gennaro Gattuso dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia per 4-1 nel girone I di qualificazione ai Mondiali, un percorso che per gli azzurri proseguirà con i playoff di marzo 2026.
"Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo piu' compatti. Abbiamo dato campo agli avversari, li abbiamo portati nella nostra area. La partita e' cambiata quando nei primi 30 secondi del secondo tempo hanno fatto il primo tiro in porta. Ci siamo impauriti e dobbiamo migliorare su questo aspetto", ha concluso Gattuso.