La jella perseguita lo sci azzurro. Stagione finita anche per Alessia Guerinoni

AGI - Nuovo grave infortunio per un'azzurra dello sci alpino. Alessia Guerinoni, 23 anni di Zogno in provincia di Bergamo, si è fatta male per una caduta nel corso di un allenamento sulle nevi di Zinal in Svizzera e salterà l'intera stagione olimpica.
Guerinoni, componente del gruppo di Coppa Europa femminile e portacolori delle Fiamme Gialle, è stata trasportata per gli accertamenti del caso presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano. Visitata dalla commissione medica della Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, è stata evidenziata una sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, la frattura composta del malleolo peroneale e la frattura composta del perone dello stesso ginocchio, oltre a un trauma contusivo con ematoma del ginocchio sinistro. Alessia nel 2021 era rimasta già vittima di un simile infortunio alla gamba sinistra.
Pre-season difficile per gli sport invernali italiani
Una pre-season difficile per gli sport invernali in Italia. Federica Brignone, infortunatasi il 3 aprile scorso (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra), sta lottando per ritornare al più presto sugli sci (entro fine mese). Se 'Fede' spera di poter essere presente ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, l'altra azzurra che si affida alla speranza di non dover saltare l'intera stagione è Flora Tabanelli, campionessa del freeski, che ha riportato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro in corso di trattamento fisioterapico.
Le atlete la cui stagione è già conclusa
Stagione già conclusa per Marta Rossetti (frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra), Marta Bassino (rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro) e la punta della squadra del salto con gli sci Lara Malsiner (rottura del legamento crociato, del menisco mediale e laterale e lo stiramento del legamento collaterale).