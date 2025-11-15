A Torino Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale

AGI - Si ferma in semifinale la corsa del doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra, prima nella storia a raggiungere la semifinale al torneo dei maestri, si arrende in due set a Harri Heliovaara e Henry Patten per 6-4 6-3 in circa un'ora e un quarto di gioco.
Giornata 'no' per i nostri portacolori che sono riescono mai a impensierire veramente la coppia britannico-finlandese, campione degli ultimi Australian Open, che ha vinto sempre senza fatica i suoi turni in battuta, a differenza di Bolelli e Vavassori che hanno sempre faticato al servizio, perdendolo al terzo game nel primo set e nel terzo e nono game nel secondo parziale.
Alle 18 dal derby britannico tra Salisbury/Skupski contro Cash/Glasspool uscirà l'altra coppia finalista che affronterà domani Heliovaara e Patten.