Il palleggio coi piedi di Sinner fa impazzire i fan

AGI - Folla di braccia alzate, telefonini impazziti in modalità foto/video, applausi e grande entusiasmo per l’allenamento di Jannik Sinner sul campo Sebastopoli della Atp Finals, adiacente al campo centrale dell'Inalpi Arena sulla quale l’altoatesino continua a malmenare gli avversari di turno (dall’anno scorso non ha perso un solo set).
Bambini che cercano di intrufolarsi tra le persone accalcate a bordo campo, giornalisti che imprecano perché “sono lì a lavorare”, signore anziane che chiedono “per cortesia giovanotto mi fa vedere?“. Qualcuno decide di alzare lo sguardo verso l’immenso specchio con la scritta Nitto Atp Finals che riflette il campo di gioco. Forse solo per vedere se la palla di Sinner corre come un colpo di bazooka anche lassù.
Il Cavaliere Roscio in azione
E sul campo, quello che a Roma è stato ribattezzato il ‘Cavaliere Roscio’, sembra non vedere né sentire nulla. Colpisce con la consueta potenza, prova dritto, rovescio, battuta, smash, volée... Poi si riposa sulla sedia a bordo campo per qualche minuto mentre Durren Cahill e Simone Vagnozzi confabulano (forse c'è un'impercettibile difetto da correggere).
Il tocco magico di Sinner. Non solo racchetta
Sembra non accorgersi dei fan, ma poi qualcosa dimostra il contrario. Jannik appare glaciale, ma è pur sempre un ragazzo di 24 anni e per questo, allenandosi con tante persone acclamanti a pochi metri, sente il calore del pubblico e tira fuori un colpo spettacolare inatteso. Non lo fa con la racchetta come ci si potrebbe ovviamente aspettare, ma con i piedi. Una pallina rotola lentamente verso di lui e Jannik dimostra di saperci fare parecchio anche con i piedi: con il sinistro calcia la pallina sul piede destro e la alza in alto, poi la colpisce di testa e la passa a Vagnozzi che ‘para’. Un gesto tecnico che manda in visibilio il pubblico più di una rasoiata di dritto).