Sinner: "Alcaraz merita di essere n.1. Io non sono una macchina, prima o poi perderò una partita"

AGI - Carlos Alcaraz è stato premiato a Torino quale giocatore che chiuderà il 2025 come numero 1 del ranking mondiale. La cerimonia è avvenuta prima della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton alle ATP Finals. A consegnare il premio allo spagnolo è stato Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP.
"È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo - ha commentato Alcaraz -, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff".
Alcaraz visto da Sinner
Di Carlos Alcaraz ha parlato Jannik Sinner in conferenza stampa. "Sono felice per lui, anche se non posso dire di essere super felice altrimenti sarebbe una bugia", ha commentato l'altoatesino. "Però si merita il primo posto perché ha giocato una stagione incredibile, ha vinto due Slam, ha vinto tanti tornei e sta giocando a un livello altissimo. È competitivo in qualsiasi superficie, sta giocando un tennis molto aggressivo, quindi se lo è meritato. Ha gestito molto bene la pressione, è un bravissimo ragazzo che sta lavorando duramente per questi traguardi, da parte mia è una motivazione per l'anno prossimo".
Parlando di sé e del cammino fatto quest'anno, Sinner ha affermato: "Sto facendo le scelte giuste nei momenti giusti, sono piccoli momenti, ma quando metti pressione e cerchi sempre di fare le cose giuste qualcosa di positivo viene fuori. Prima o poi una partita la perdo, non sono una macchina, però sono contento di rimettermi in gioco. Adesso sono in semifinale e vediamo".