Sinner-Hasanovic, l'anello di Laila scatena il gossip

AGI - Jannik Sinner e la bella Laila Hasanovic sono fidanzati ufficialmente? A leggere i siti di gossip sembrerebbe proprio di sì.
La modella danese ex di Mick Schumacher con cui fa coppia fissa da dopo gli Internazionali d'Italia, quando per la prima volta i due erano stati pizzicati dai paparazzi a Copenaghen, avrebbe indossato un anello 'sospetto' durante l'ultimo match di Jannik.
Sinner e Laila, solo gossip?
In realtà la certezza sembra essere solo dei siti di gossip. Da Sinner e dal suo entourage non filtra, come sempre, assolutamente nulla. Che il campione abbia deciso di fare questo passo, quello di legarsi ufficialmente e alla 25enne modella danese, nata a Copenaghen da una famiglia di origine bosniaca, sembra assai improbabile. Il ragazzo è concentrato unicamente sul tennis e sulla carriera e i flirt - veri o presunti - sembrano non toccarlo più di tanto.
Laila nel box di Sinner, la liaison si consolida
È pur vero che al torneo di Vienna Laila è stata ospite nel box del campione. Una sorta di regolarizzazione della liaison che poi ha avuto un ulteriore salto di livello quando, dopo il successo in finale, Jannik nel classico discorso di ringraziamento l’ha citata insieme al team e ai familiari.
Occhi su Laila
In una giornata in cui Sinner disputerà una sorta di esibizione con Ben Shelton - in palio non c'è nulla: n. 1 del mondo non più raggiungibile, qualificazione alle semifinali come primo del girone già ottenuta - gli occhi del pubblico (e di telecamere e fotografi) probabilmente sarà rivolta alla bella Laila. Con un'attenzione anche ai gesti di Sinner che mai come in questi giorni sono sotto la lente dei siti di gossip.