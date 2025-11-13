La Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off
La Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off
Home>Sport

La Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off

Solo l'aritmetica nega agli scandinavi la certezza della qualificazione alle kermesse iridata del 2026
La Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off
Jonas Been Henriksen / NTB / AFP - Haaland fa festa dopo il gol del provvisorio 3-0 all'Estonia
calcio mondiali 2026 norvegia italia estonia
di lettura

AGI - L'illusione azzurra dura 50 minuti, poi l'uragano Norvegia si abbatte sull'Estonia e all'Italia a questo punto restano solo i play-off.

ADV

Solo l'aritmetica nega agli scandinavi la certezza della qualificazione ai Mondiali 2026 dopo che all'Ullevaal Stadion di Oslo, sotto gli occhi anche dell'88enne Re Harald V, gli uomini di Solbakken regolano 4-1 l'Estonia, ipotecando il primo posto nel gruppo I. Gli ospiti resistono fino a inizio ripresa, poi la Norvegia si sblocca e non si ferma più: doppiette di Sorloth e Haaland in 12 minuti e pratica archiviata. La rete di Saarma al 64' rende solo meno amaro il passivo per gli estoni.

ADV

Norvegia, il ritorno ai Mondiali dopo il 1998

Gli scandinavi si apprestano dunque a tornare a giocare un Mondiale per la prima volta dal 1998: la certezza aritmetica potrebbe arrivare già stasera se l'Italia non battesse la Moldova, in caso contrario festa rinviata a domenica, quando anche in caso di sconfitta contro gli azzurri la Norvegia si terrebbe sicuramente il primato del girone - che vale il pass diretto - grazie a una differenza reti fuori discussione: +29 a +10 in attesa dell'esito di Chisinau.

Classifica del Gruppo I

CLASSIFICA: Norvegia 21 punti; Italia 15; Israele 9; Estonia 4; Moldova 1.

ADV