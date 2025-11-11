Atp Finals: Musetti contro de Minaur per 'restare in vita'

ADV
AGI - Stasera Lorenzo Musetti, dopo aver perso ieri al debutto contro lo statunitense Taylor Fritz (6-3, 6-4), oggi cerca la rivincita alle Atp Finals contro l’australiano Alex de Minaur (battuto da Carlos Alcaraz all’esordio). Musetti deve battere de Minaur per restare in corsa e giocarsela poi mercoledì con Carlos Alcaraz (in semifinale passano i primi due dei due gironi).
Quella tra il carrarino e l’australiano sarà la partita che chiuderà la giornata delle Atp Finals, con inizio alle 20.30. Guardando le statistiche si legge che sono quattro i precedenti tra Musetti e de Minaur, con l’azzurro che conduce 3-1. L'ultima volta che si sono incontrati ha vinto Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025.
