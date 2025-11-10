Atp Finals: Sinner vince all’esordio, sconfitto Auger-Aliassime 

AGI - Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nel suo match d'esordio alle Atp Finals 2025 di Torino, in scena all'Inalpi Arena. Il punteggio in favore del numero 2 del mondo è stato 7-5 6-1, in un'ora e 40 minuti di gioco, bravo a uscire da un primo set piuttosto complicato e "fortunato" nell'approfittare di un problema al polpaccio occorso al canadese proprio alla fine del primo parziale. Pubblico da stadio a Torino, che ha aiutato l'altoatesino ad archiviare la pratica in due set.
La difesa del titolo vinto nel 2024, quando ha trionfato nel "Master" di fine anno, proseguirà mercoledì contro Alexander Zverev.
I testa a testa vedono Sinner avanti 5-4 sul tedesco. L'azzurro ha avuto la meglio negli ultimi quattro confronti (Masters 1000 Cincinnati 2024, Australian Open 2025, Atp Vienna 2025, Masters 1000 Parigi 2025). Su cemento lo score è sempre in favore dell'altoatesino (4-3), che comanda anche nei precedenti indoor (2-1).
Un successo contro il tedesco manterrebbe vivo il sogno di tornare in vetta al ranking mondiale al termine delle Finals. Quasi tutto è nelle mani di Alcaraz, a cui basterà battere Musetti e Fritz per garantirsi la matematica certezza di chiudere il 2025 da numero 1 del mondo. Per quanto riguarda la classifica del girone, Sinner si affianca a Zverev, in vetta alla classifica. Terzi Felix Auger-Aliassime, di cui saranno da verificare le condizioni del polpaccio sinistro, e Ben Shelton. In caso di ritiro del canadese scenderà in campo la prima riserva, ovvero Alexander Bublik.
I gironi del campione in carica si chiuderanno venerdì con la sfida fra l'azzurro e lo statunitense Shelton. Nel pomeriggio, invece, c'è stato il debutto con sconfitta di Lorenzo Musetti. L'azzurro, arrivato in ritardo e stanco dopo la finale persa ad Atene contro Djokovic, si è arreso oggi contro Taylor Fritz col punteggio di 6-3 6-4. Musetti rigiocherà nel match serale di domani, non prima delle 20,30, contro Alex De Minaur. In campo domani infine anche la coppia Bolelli-Vavassori, in scena per il secondo impegno delle Finals di doppio.