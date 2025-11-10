Atp Finals: Musetti ha le 'pile scariche', ko al debutto con Fritz

AGI - Debutto doloroso per Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino. Contro Taylor Fritz, numero 6 del mondo e del torneo, il carrarino non riesce a esprimere tutto il suo potenziale e cede in due set 6-3 6-4.
Reduce da un fine stagione faticosissimo e dalla finale disputata (e persa) due giorni fa ad Atene contro Novak Djokovic, Lorenzo 'il Magnifico' è giunto al torneo dei maestri con le pile scariche. E si vede.
Bastano due break a Fritz per vincere match
I suoi colpi, infatti, sono sempre deliziosi, ma non supportati dalla potenza necessaria per impensierire davvero l'americano che lo scorso anno arrivò in finale a Torino (fu sconfitto con un doppio 6-4 da Sinner). E non è un caso che tranne il primo game Musetti deve soffrire le classiche sette camicie per riuscire a tenere i suoi turni di servizio. Per conquistare il primo set a Fritz è sufficiente un break. Nel secondo il discorso non cambia e anche qui è sufficiente un break all'americano per portare a casa set e partita, dopo aver fallito un match-point sul 5-3.
Adesso Taylor Fritz affronterà Carlos Alcaraz mentre Musetti se la vedrà con Alex de Minaur nella speranza di poter conquistare la sua prima storica vittoria alle Atp Finals.