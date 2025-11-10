Cosa dovrà fare Sinner per diventare di nuovo numero 1 al mondo

AGI - Nella settimana delle Atp Finals a Torino arriva il controsorpasso di Carlo Alcaraz al primo posto della classifica: lo spagnolo è tornato in vetta con 11.050 punti e l'azzurro è sceso in seconda posizione con 10.000. Nessuno dei due ha giocato la scorsa settimana ma nello stesso periodo un anno fa Sinner aveva trionfato proprio alle Atp Finals.
Per recuperare il primato nel ranking e chiudere l'anno da numero uno a Sinner non basterà nemmeno il trionfo a Torino: deve farlo da imbattuto, arrivando così a 11.500 punti, a patto che Alcaraz non vinca più di due partite (ne ha già vinta una contro de Minaur) e non arrivi in finale. In caso di titolo ma con una sconfitta nel girone, l'altoatesino dovrebbe addirittura sperare che Alcaraz perda le prossime due partite e venga subito eliminato.