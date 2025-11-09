Alcaraz domina de Minaur all’esordio degli Atp Finals a Torino
Alcaraz domina de Minaur all’esordio degli Atp Finals a Torino

Lo spagnolo ha superato l’australiano Alex de Minaur in due set (7-6(5), 6-2) nel match d’apertura del girone “Jimmy Connors” in un’ora e 42 minuti
Carlos Alcaraz
Afp - Carlos Alcaraz
AGI - Inizia nel migliore dei modi il percorso di Carlos Alcaraz nelle Atp Finals in corso a Torino. Lo spagnolo, infatti, nella partita che ha inaugurato il girone "Jimmy Connors" e il torneo singolare, ha regolato in due set l'australiano Alex de Minaur per 7-6(5) 6-2 in un'ora e 42 minuti di gioco.

Il primo parziale è stato sostanzialmente equilibrato, con de Minaur che si è difeso da un possibile doppio break, trovando poi il pareggio e prolungando la contesa al tiebreak; qui, Alcaraz si è ritrovato sotto sul 3-5, ribaltando tutto con quattro punti consecutivi. Di fatto senza storia, invece, il secondo set, in cui lo spagnolo si è portato rapidamente sul 4-1, resistendo anche al tentativo di dimezzare lo svantaggio dell'avversario, a cui ha annullato una palla break nel sesto game. In serata, non prima delle 20:30, appuntamento con la prima partita del girone "Bjorn Borg" tra Alexander Zverev e Ben Shelton.

Alcaraz, contento di come ho giocato

"È un piacere giocare a Torino, lotto per il trofeo e anche per il primo posto nel ranking. Sono contento per come ho giocato oggi, concentrato sui miei obiettivi contro uno come Alex, difficile da affrontare". Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria contro Alex de Minaur alle Atp Finals.

"Nel primo set non sono riuscito a fare il doppio break, da allora è stato tutto più difficile. Fino al 3-5 nel tiebreak giocava meglio lui, ho cercato di rimanere concentrato e sono contento di aver recuperato. Nel secondo set non c'era piu' questo nervosismo, sono soddisfatto di aver chiuso in due set", ha aggiunto.

