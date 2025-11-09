Motomondiale: Bezzecchi trionfa in Portogallo. Ancora delusione Bagnaia per una caduta

AGI - Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Portogallo della Moto Gp al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine con cui consolida il terzo posto in classifica. Nella penultima gara del mondiale, il riminese dell'Aprilia ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati Gresini e Pedro Acosta su Ktm. Nuova delusione per Francesco Bagnaia, caduto a una decina di giri dal termine.
Il pilota italiano ha letteralmente dominato la sessione, scattando dalla pole e non lasciando mai la testa della corsa, chiudendo con 2"583 di vantaggio su Alex Marquez (Ducati Gresini), che nel finale resiste agli assalti di Pedro Acosta (Ktm). Giù dal podio un altro spagnolo, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), davanti a Brad Binder (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha). Nicolò Bulega, con l'altra Ducati ufficiale, ha chiuso quindicesimo.
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025: 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 41'13"616 alla velocità media di 167 km/h 2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini a 2"583 3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 3"188 4. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini 12"860 5. Brad Binder (Rsa) Ktm 16"327 6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 18"442 7.
Ai Ogura (Jpn) Aprilia 19"255 8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 20"612 9. Johann Zarco (Fra) Honda 21"040 10. Pol Espargaro (Esp) Ktm 26"517 Giro piu' veloce: Pedro Acosta (Ktm) in 1'38"237 al giro 3 alla velocità media di 168,2 km/h.
Bezzecchi, molto soddisfatto, gara fantastica
"Sono molto soddisfatto, gara fantastica. Ieri sera abbiamo lavorato sugli ultimi dettagli, avevo molta paura di Marquez e Acosta. Ringrazio il team, ha fatto un ottimo lavoro. È importante e bello tornare sul primo gradino del podio. Dedico questa vittoria a Daniele, il mio migliore amico, e alla sua compagna Miriana, che hanno appena avuto un bimbo". Così Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo il primo posto nel GP del Portogallo, ventunesimo appuntamento della stagione MotoGP.