Gp Brasile: trionfo di Norris, impresa di Verstappen 
Il britannico della McLaren consolida la leadership nel Mondiale dopo un weekend perfetto, con pole, sprint e gara. Antonelli secondo davanti all’olandese della Red Bull, autore di una straordinaria rimonta dalla pit lane
DPPI / Florent Gooden / DPPI via AFP - Verstappen
AGI - Lando Norris compie un passo importante verso il titolo mondiale. Il pilota della McLaren, dopo pole e sprint, conquista il successo anche nella gara del Gran Premio del Brasile 2025 di Formula 1. Secondo posto per un solido Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), capace di tenere dietro anche la Red Bull di un immenso Max Verstappen, che si rende protagonista di una eccezionale rimonta partendo dalla pit lane.

George Russell chiude ai piedi del podio, ma porta a casa preziosi punti per la Mercedes in ottica secondo posto nella classifica costruttori. Oscar Piastri, penalizzato di 10", deve accontentarsi della quinta posizione, perdendo ulteriore terreno dal compagno di squadra, ora a -24.

Pesantissimo zero, invece, per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, sono entrambi costretti al ritiro e in Brasile non accadeva dal 2002. Completano la top 10 di giornata Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Pierre Gasly (Alpine).

