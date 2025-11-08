Musetti sconfitto da Djokovic ad Atene: sfuma il sogno delle Atp Finals per l'Azzurro
Lunedì a Torino l'avversario di Jannik Sinner sarà, dunque, il canadese Felix Auger Aliassime
A Gi - Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale dell'Atp 250 di Atene e vede sfumare il sogno di partecipare alle Atp Finals di Torino. Il carrarino ha ceduto in tre set a Novak Djokovic in tre set, 4-6, 6-3, 7-5, in tre ore di gioco.
Per il serbo è il titolo numero 101 in carriera mentre per Musetti sfuma il terzo trionfo e anche le Atp Finals per le quali avrebbe dovuto vincere finale. Il toscano sarà comunque in Piemonte come prima riserva dei migliori otto tennisti del mondo.
Lunedì a Torino l'avversario dell'azzurro Jannik Sinner sarà, dunque, il canadese Felix Auger Aliassime.