Il Milan a Parma non va oltre il pareggio 2-2

AGI - Il Milan a Parma non riesce ad andare oltre il pareggio e chiude 2-2 al Tardini dopo aver dominato nel primo tempo e subito la reazione avversaria nel secondo. I rossoneri aprono le danze con Saelemaekers al 12mo.
Al 25mo Leao su rigore, confermato dal Var, dà l'impressione che per il Milan la serata sia in discesa, ma Bernabè all'inizio del recupero del primo tempo riaccende le speranze dei ducali, che all'inizio della ripresa appaiono trasformati e raggiungono la parita' con Del Prato al 62mo. Alla fine chi recrimina sono proprio loro, mentre il Milan rimpiange un paio di occasioni mancate.
Il primo goal rossonero nasce da un'azione manovrata che vede Modric e Leao orchestrano una rapida ripartenza e la palla passa poi da Nkunku prima di arrivare a Saelemaekers, il quale si accentra sul sinistro e lascia partire un preciso rasoterra da fuori area che infila Suzuki sul palo lontano. Il belga è scatenato e al 21' entra in area e viene atterrato da Ndiaye, procurandosi un calcio di rigore. Il Var richiama Di Bello al monitor, ma l'arbitro conferma la sua decisione. Dal dischetto si presenta Leao, che batte Suzuki per il 2-0. Al 45' è Nkunku a scaldare le mani a Suzuki con un destro improvviso che il portiere riesce a deviare in corner.
I rossoneri sembrano in controllo, ma nel recupero concedono il 2-1. Estupinan va a terra troppo facilmente su un contrasto, la palla arriva a Bernabe' che pennella un fantastico mancino a giro facendolo spegnere sotto l'incrocio dei pali piu' lontano. Si va al riposo sul 2-1 per i 7 volte campioni d'Europa.
Al 5' della ripresa, Estupinan rimedia con un intervento difensivo decisivo in scivolata ad anticipare Pellegrino, pronto a calciare a botta sicura dopo un assist invitante dell'ex Cutrone. Tre minuti dopo, Maignan salva con i piedi un sinistro ravvicinato di Delprato arrivato dopo una sponda aerea.
Un nuovo schema da rimessa laterale crea il panico nella difesa rossonera e Delprato si inserisce ancora bene, concludendo pero' fuori. Al 13', è Bernabe' ad avere sul sinistro la palla del possibile 2-2 ma alza troppo la traiettoria da buona posizione. Il dominio dei ducali continua e al 16' è Pellegrino a sfiorare il pari con una torsione aerea che si stampa sul palo.
L'azione prosegue e Britschgi crossa dalla destra una palla sulla quale si avventa il solito Delprato, che questa volta non sbaglia e firma il meritato 2-2. Al 31', gli uomini di Allegri si divorano il possibile 3-2 quando il neo entrato Pulisic viene smarcato in area da un gran colpo di tacco di Leao, con lo statunitense che calcia pero' a lato dopo essersi trovato a tu per tu con Suzuki. Cinque minuti dopo, Maignan ci mette la mano destra per fermare una punizione di Hernani.
Sul capovolgimento di fronte scatta il contropiede, con Saelemaekers che, lanciato a rete, salta Suzuki ma calcia clamorosamente fuori a porta quasi vuota. Il risultato non cambierà più. Il Milan raggiunge momentaneamente il Napoli (domani impegnato a Bologna) in vetta a 22 punti, ma non può di certo uscire soddisfatto dal Tardini. Il Parma resta invece in quartultima posizione, salendo a quota 8.