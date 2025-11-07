Djokovic in finale ad Atene: troverà Korda o Musetti?

AGI - Novak Djokovic è sempre inarrestabile. Mentre continua a rimanere un mistero la sua partecipazione alle Finals di Torino, in programma da domenica 9 novembre, il tennista serbo, numero 5 del mondo e prima forza del seeding, è approdato alla finale del torneo ATP 250 di Atene in corso sul cemento indoor, sconfiggendo in semifinale Yannick Hanfmann.
Il tedesco, 117esimo del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto col punteggio di 6-3 6-4.
Nell'atto conclusivo della manifestazione Djokovic attende il vincente del match fra lo statunitense Sebastian Korda, 52esimo in classifica, e l'azzurro Lorenzo Musetti, numero 9 del mondo, ancora in lotta per l'ultimo posto da "titolare" nelle ATP Finals di Torino. È il quinto confronto fra i due: il bilancio è in perfetta parità, 2-2.