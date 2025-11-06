A Lionel Messi le chiavi della città di Miami

AGI - Le chiavi della città a Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco, Francis Suarez, nel corso dell'American Business Forum in corso nella città della Florida. "Sono molto grato per il riconoscimento ricevuto dalla città di Miami, un luogo davvero speciale per me e la mia famiglia. Fin dal primo giorno le persone ci hanno fatto sentire un affetto incredibile, proprio come oggi all'American Business Forum. Ringrazio i residenti di questa splendida città e tutte le persone dell'Inter Miami", le parole di Messi che ha parlato anche dei Mondiali del 2026 che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Canada e Messico.
"Ho aspettative molto alte, sarà qualcosa di straordinario", ha spiegato l'argentino che ha parlato della "Coppa Messi", torneo che a dicembre ospiterà le otto migliori "cantere del mondo e contribuirà allo sviluppo nel calcio negli Stati Uniti". Il capitano dell'Argentina ha parlato anche del suo rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028, con il video della firma registrato nel cantiere del nuovo stadio che attende la sua squadra e che sarà inaugurato il prossimo anno.
"Il rinnovo è stato facile, qui stiamo bene, la mia famiglia si trova benissimo e io sono felice di poter continuare a contribuire alla crescita del club. Restare qui - spiega Messi - è stata una decisione di famiglia, è importante poter scegliere e da quando siamo arrivati in questa città incredibile, tutto è stato spettacolare con un affetto impressionante da parte della gente".
Il futuro di Messi: ritiro e affari
Messi non fissa date per il suo ritiro e spiega: "Non penso a quel che sarà, non me ne preoccupo né mi immagino il momento. Cerco di godermi ogni giorno, felice di fare quello che ho sempre amato fin da bambino. So che il tempo passa, ma ora mi godo anche le piccole cose a cui, da giovane, non davo tanta importanza. Quando sarà il momento del ritiro, darò valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Purtroppo, il calcio ha una data di scadenza, se penso al dopo dico che il mondo degli affari mi interessa, mi piace".