Finals di Torino, Sinner sorteggiato con Zverev e Shelton nel gruppo Borg

AGI - Sorteggiati i due gironi della quinta edizione delle Nitto Atp Finals, che si svolgeranno dal 9 al 16 novembre a Torino. Nel "Jimmy Connors Group" ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Nel "Bjorn Borg Group" ci sono Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton. L'ultima casella se la giocano il canadese Felix Auger-Aliassime e l'italiano Lorenzo Musetti.
Sorteggiati anche i due gironi del doppio: nel "Peter Fleming Group" ci sono le coppie Cash-Glasspool, Granollers-Zeballos, Krawietz-Puetz e gli italiani Bolelli-Vavassori. Nel "John McEnroe Group" ci sono Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Salisbury-Skupski e Harrison-King.
Binaghi, "vendite record di biglietti"
"Anche quest'anno abbiamo numeri straordinari. Abbiamo già venduto 198.025 biglietti, l'8,3% in più rispetto allo scorso anno. Il tasso di riempimento dell'Inalpi Arena è pari al 96,54%, sono 102 le nazioni di provenienza del pubblico. Il 18% dei biglietti è stato venduto all'estero". Ad annunciarlo, il presidente della Fitp Angelo Binaghi, oggi a Torino alla cerimonia di sorteggio delle Nitto Atp Finals 2025, che si apriranno domenica.
"Questa edizione sarà ancora più grande, bella e avvincente. Sarà l'edizione che chiuderà un ciclo, il primo di questa meravigliosa avventura", ha aggiunto Binaghi. "Siamo partiti che eravamo impauriti da questa grande montagna che stava di fronte a noi e che avremmo dovuto scalare passo dopo passo abbiamo acquisito fiducia, consapevolezza delle nostre capacità. In questi anni abbiamo vissuto con grande entusiasmo questi successi travolgenti".
"Le Atp Finals sono una manifestazione di grande successo, ma soprattutto hanno cambiato il futuro e la percezione del tennis italiano, facendolo diventare un orgoglio per tutto il nostro Paese", ha concluso Binaghi.