Due podisti morti nel sonno in Veneto, appartenevano allo stesso team
Giallo su due podisti morti nel sonno in Veneto, appartenevano allo stesso team
Home>Sport

Giallo su due podisti morti nel sonno in Veneto, appartenevano allo stesso team

Morti ravvicinate e apparentemente inspiegabili
I podisti morti nel sonno
I podisti morti nel sonno
veneto
di lettura

AGI - Le procure di Vicenza e di Verona stanno indagando, al momento senza iscritti nè ipotesi di reato, sulle morti ravvicinate e apparentemente inspiegabili di due podisti appartenenti allo stesso team, la veronese Team Km Sport.

ADV

Si tratta di Alberto Zordan, 48 anni, morto nel sonno nella sua abitazione di Sovizzo (Vicenza) nella notte tra l'uno e il 2 novembre, e di Anna Zilio, 39enne morta in condizioni analoghe nella sua abitazione di Verona lo scorso 13 ottobre. Per entrambi è stata disposta l'autopsia.

ADV
ADV