Tennis, dopo 33 anni torna la "battaglia dei sessi"

AGI - Il 28 dicembre la numero uno del mondo Aryna Sabalenka sfiderà a Dubai il numero 652 del ranking maschile, Nick Kyrgios, in una riedizione della famosissima 'battaglia dei sessi' che nel 1973 vide Billie Jean King sconfiggere Bobby Riggs. La 27enne bielorussa proverà a ripetere l'impresa dell'icona dei diritti delle donne e del movimento Lgbtq superando il 30enne australiano, reduce da una serie di infortuni e negli ultimi due anni più propenso a fare polemiche (spesso gratuite) che risultati sul campo, con appena cinque partite giocate nel 2025.
"Ho molto rispetto per Nick e il suo talento ma vi avverto che sono pronta a battermi al meglio", ha dichiarato Sabalenka. "Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile in questa versione moderna della storica Battle of the Sexes", ha aggiunto, "e poi Dubai è casa mia: non vedo l'ora di regalare uno spettacolo ai fan".
La risposta di Kyrgios
"Quando la numero uno del mondo ti lancia una sfida, non puoi tirarti indietro", ha spiegato Kyrgios, "Aryna è una potenza, una vera campionessa. Ma io non vengo solo per giocare: vengo per divertirmi e per far divertire. È per questo che vivo il tennis".
Precedenti storici
L'ultima 'battaglia dei sessi' di alto livello nel tennis risale al 1992 quando un 40enne Jimmy Connors sconfisse la 35enne Martina Navratilova, in un match giocato con regole ibride.