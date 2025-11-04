E' divorzio tra la Fiorentina e Stefano Pioli

AGI - Dopo Igor Tudor e Patrick Vieira, Stefano Pioli è il terzo allenatore di serie A a saltare. La Fiorentina, attualmente e clamorosamente fanalino di coda in classifica con appena 4 punti in 10 gare, frutto di quattro pareggi, ha ufficializzato il divorzio con il tecnico ingaggiato a inizio stagione e che già aveva allenato la squadra viola dal 2017 al 2019.
Il club del presidente Commisso, ha reso noto che "Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro."
La guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa". Il club gigliato, che non ha trovato l'accordo con Pioli per la risoluzione del contratto triennale, conta di ufficializzare nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore viola. Al momento il favorito è Roberto D'Aversa.
La squadra giovedì 6 novembre giocherà in Germania contro il Mainz in Conference League mentre domenica 9 affronterà a Marassi un Genoa rinfrancato dal successo a Parma e dai primi tre punti con il duo Criscito-Murgita in panchina.
Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in serie A, il primo dei quali dopo appena 4 giornate con la Roma che decise di esonerare Daniele De Rossi ingaggiando Ivan Juric.