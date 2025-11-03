Le signore del tennis. Chi sono le più forti

AGI - Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei tornei 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai e con le Finals appena cominciate sui campi di Riad. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne toscana è stabile all'ottavo posto.
Alle sue spalle, grazie agli ottavi centrati a Jiujiang (stoppata dalla 17enne austriaca Tagger, poi arrivata in finale), risale altri cinque gradini Elisabetta Cocciaretto, ora numero 84. Fa un passo avanti anche Lucia Bronzetti, uscita la scorsa settimana dalla top cento: la romagnola è adesso al gradino 104. Ne fa invece due indietro Lucrezia Stefanini, che scende alla posizione numero 142. In attesa della conclusione delle WTA Finals è immobile la top ten del ranking internazionale.
Così le altre italiane: 84. Elisabetta Cocciaretto 837 (+5) 104. Lucia Bronzetti 731 (+1) 142. Lucrezia Stefanini 526 (-2) 153. Nuria Brancaccio 491 (-3) 206. Silvia Ambrosio 356 (-3) 211. Tyra Caterina Grant 349 (-2) 215. Camilla Rosatello 344 (-3) 239. Jessica Pieri 304 (--) 305. Lisa Pigato 218 (+37).
La Top Ten mondiale: Sabalenka al comando
Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la cinquantacinquesima settimana consecutiva (la 63esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023). La 27enne di Minsk, regina bis a New York, premiata a Riad come numero uno del 2025, mantiene invariato - 1.675 punti - il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c'è la vincitrice del Roland Garros, ovvero la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.632 punti dalla polacca. Questa la top ten della nuova classifica WTA: 1. Aryna Sabalenka (Blr) 9.870 (--) 2. Iga Swiatek (Pol) 8.195 (--) 3. Coco Gauff (Usa) 6.563 (--) 4. Amanda Anisimova (Usa) 5.887 (--) 5. Jessica Pegula (Usa) 5.183 (--) 6. Elena Rybakina (Kaz) 4.350 (--) 7. Madison Keys (Usa) 4.335 (--) 8. Jasmine Paolini (Ita) 4.325 (--) 9. Mirra Andreeva (Rus) 4.319 (--) 10. Ekaterina Alexandrova (Rus) 3.375 (--).