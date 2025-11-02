Il keniano Kipruto trionfa a New York: maratona decisa per soli 16 centesimi

AGI - Il keniano Benson Kipruto ha vinto al fotofinish la Maratona di New York. L'atleta africano si è imposto in 2 ore 08'09 battendo in volata per appena 16 centesimi il connazionale Alexander Mutiso. Terzo Albert Korir in 2 ore 08'57. Kipruto vanta un personale di 2 ore 05'46 ed è allenato dall'italiano Claudio Berardelli. Daniele Meucci si è classificato undicesimo in 2 ore 10'40.
Benson Kipruto ha vinto la 54esima edizione della Maratona d New York nell'arrivo più serrato della storia. Alle sue spalle il connazionale Mutiso accreditato dello stesso crono (2 ore 08'09) ma staccato di 16 centesimi. Per la prima volta dal 1970 la maratona maschile o femminile della 'Grande mela' è stata decisa in meno di un secondo.
Kipruto e Mutiso erano tra i favoriti della vigilia. Kipruto, 34 anni, aveva già vinto la maratona di Tokyo 2024 e conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Mutiso, 29 anni, lo scorso anno si era imposto nella gara di Londra. Hellen Obiri, keniana anche lei, ha stabilito il primato della gara femminile fermando i crono su 2 ore 19'51. La 35enne runner africana nel 2023 aveva vinto le maratone di Boston e New York.
Le prime tre classificate, tutte keniane, hanno battuto il record femminile del 2003 (2 ore 22'31 della keniana Margaret Okayo). Alle spalle della Obiri, Sharon Lokedi (2h20'07/vincitrice a New York nel 2022) e Sheila Chepkirui (2h20'24/vincitrice a New York nel 2024)
È la prima volta che una Nazione si aggiudica sia l'intero podio maschile che femminile dal 1975 quando gli americani occuparono la top 10 in entrambe le gare che si disputarono interamente a Central Park.
L'americana Susannah Scaroni (terzo successo a New York) e lo svizzero Marcel Hug (settimo) hanno vinto le gare handbike.