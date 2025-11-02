Charles Leclerc annuncia sui social il matrimonio con Alexandra Saint Mleux

AGI - Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc ha annunciato l'imminente matrimonio con la sua fidanzata Alexandra Saint Mleux. La notizia è arrivata tramite un post su Instagram, dove Leclerc ha condiviso una foto accompagnata dalla frase “Mr. & Mrs. Leclerc” e l’emoji di un anello. Il post è stato prontamente rilanciato dalla stessa Saint Mleux.
Alexandra Saint Mleux, 23 anni compiuti lo scorso giugno, è una influencer francese con una laurea in storia dell’arte. Ha collaborato con numerosi brand di moda e segue abitualmente Leclerc nei paddock dei Gran Premi in giro per il mondo.
La coppia, molto amata dai fan, ha scelto di condividere questo momento speciale con il pubblico, confermando il legame che li unisce anche fuori dalle piste.