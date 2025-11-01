Sinner in finale al Masters 1000 di Parigi, domenica da re

AGI - La rincorsa di Sinner al trono del tennis giunge all'ultimo step. L'altoatesino travolge Alexander Zverev con un netto 6-0 6-1 in poco più di un'ora e raggiunge Auger Aliassime in finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi (per lui nona finale dell'anno). Vincendo domani contro il canadese si riprenderebbe il primo posto in classifica spodestando Carlos Alcaraz uscioto al secondo turno.
In una partita senza storia contro uno Zverev sulle gambe dopo la maratona nei quarti di finale con Daniil Medvedev, Sinner non sbaglia quasi nulla e approfitta della condizione fisica e psicologia dell'avversario per conquistare una facile vittoria. Il primo set inizia subito in discesa per l'azzurro che decide di rispondere al servizio e conquista il break al primo tentativo. Da quel momento è un crescendo del n.2 del mondo mentre il tedesco inzia a sbagliare anche palle semplici perdendo senza praticamente combattere per 6-0 il set.
Nel secondo il tedesco riesce a conquistare il suo primo gioco (annullando comunque una palla break), ma la sua resistenza dura poco perché già al secondo turno di battuta è costretto a cedere il passo a Sinner. Su 2-1 per l'azzurro, Zverev ricorre aile cure del fisioterapista nel cambio campo. Poi l'epilogo scontato e la vittoria di Sinner per 6-1 nel secondo set.
Domenica tra Sinner e il 23esimo successo in un torneo Atp (che significa anche riconquistare la vetta del tennis) ci sarà il canadese Felix Auger Aliassime, attuale numero 10 del mondo, che si è qualificato per la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi battendo Alexander Bublik 7-6 (3) 6-4 e sorpassando virtualmente Lorenzo Musetti nella classifica della Race che qualifica alle Atp Finals di Torino. Da lunedì, infatti, comunque vada la finale, Auger Aliassime salirà a numero 8 del mondo facendo scendere di un gradino proprio Musetti, qui sconfitto al secondo turno da Sonego. Per il carrarino, in attesa di sapere se Novak Djokovic parteciperà o meno alle Atp Finals, l'ultima possibilità di staccare il pass per il torneo dei Maestri di Torino è all'Atp 250 in programma la settimana prossima ad Atene, dove si è iscritto in tutta fretta.
La speranza dell'italiano, a questo punto, è che il canadese non vinca il torneo parigino; altrimenti blinderebbe la sua ottava posizione indipendentemente dai risultati di Musetti in Grecia. Domenica per il carrarino un motivo in più per tifare Sinner.