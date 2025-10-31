Spalletti: "La Juve può puntare allo scudetto". Ma il tatuaggio non si tocca

AGI - "Sappiamo tutti la storia di questo club, la sua organizzazione, sappiamo che c'è un'aspettativa alta, ma entrarci dentro è una bellissima emozione". Così Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa in cui viene presentato come nuovo allenatore della Juventus fino a giugno 2026 (con opzione di conferma per un biennale in caso di qualificazione in Champions).
"Non ho avuto nessuna difficoltà nell'accettare otto mesi di contratto, perché credo in questa Juventus", ha chiarito subito il tecnico toscano. "Se non avessi creduto che questa squadra abbia delle potenzialità perché avrei dovuto accettare un contratto di otto mesi? Penso di poter fare un bel lavoro. Le mire sono alte, dobbiamo fare un buon lavoro e rimettere le cose in pari perché gli altri corrono forte".
Il rispetto per Tudor e le ambizioni scudetto
Da parte di Spalletti subito un attestato di stima per il suo predecessore. "Ho assoluto rispetto per quello che ha fatto Tudor – ha detto Spalletti - ho avuto la certezza che sia una persona splendida, un professionista di quelli veri, sono sicuro di trovare una squadra in buona condizione mentale". Quindi il motivo di una scelta di vita e professionale. "Sì, spero di rientrare nel giro Scudetto, perché no?”, ha aggiunto Spalletti. “Le intenzioni devono essere al massimo, come in questo caso. Mancano 29 partite, ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 anni di professione. Sono quasi in fondo, perché sono anziano, tenterò di mettere mano, poi lì vedremo cosa saremo riusciti a fare. Ho assoluto rispetto del valore di questi calciatori".
Luciano Spalletti is the new head coach of Juventus ⚪⚫ pic.twitter.com/yCT3LmJiZm— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 30, 2025
Il legame con Napoli, "scudetto bellissimo"
Inevitabile parlare del Napoli. Ieri i tifosi gli hanno chiesto di farsi un tatuaggio con i colori bianconeri per ‘compensare’ quello che si è fatto per lo scudetto partenopeo. "A Napoli è venuto fuori un qualcosa di una bellezza superiore per quello che abbiamo fatto, è stato uno scudetto bellissimo – ha spiegato - ho instaurato un rapporto particolare, rimarrà tutto intatto da parte mia".
Il riferimento al tatuaggio dello scudetto partenopei
Quindi una battuta: "Stamattina dovevo fare le analisi e mi sono fatto tirare il sangue dall'altro braccio, perché sul sinistro non voglio toccare nulla (il riferimento al tatuaggio con lo stemma del Napoli e il terzo Scudetto, ndr). Non voglio che venga però estrapolato quello che io ho detto su Napoli e della fine del rapporto, quando dissi che non mi sarei mai messo la tuta di un'altra squadra, mi riferivo alla stagione successiva – ha precisato - è chiaro che non debba smettere di fare l'allenatore dopo un anno a Napoli".
Comolli: "Spalletti è l'allenatore perfetto per la Juve"
Il direttore generale della Juventus Damien Comolli, che ha fortemente voluto il tecnico toscano, ha spiegato: “Siamo contenti di avere qui Spalletti, è un grande esperto del calcio italiano, conoscete la sua carriera e quanto ha vinto. È la persona che può portare avanti il brand del calcio – ha spiegato - abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione con opzione di prolungarlo, ma vediamo un potenziale accordo a lungo termine. Durante la stagione possiamo sederci al tavolo e capire come continuare", ha aggiunto. "Avevamo bisogno di avere un nuovo mister, Spalletti è l'allenatore perfetto, tutte le parti della società sono d'accordo, non c'è nemmeno un centimetro di distanza", ha concluso Comolli.