Parigi, Sinner batte Shelton 6-3 6-3 e approda in semifinale

AGI - Jannik Sinner approda alle semifinali dei Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. Il numero due del mondo, che punta a scalzare lo spagnolo Carlos Alcaraz attualmente al vertice della classifica mondiale, ha avuto gioco facile dello statunitense Ben Shelton, settimo nel ranking e quinta forza del tabellone, battendolo 6-3 6-3.
L'altoatesino ha fornito una prestazione solida e aggressiva nei momenti cruciali del match, anche se all'inizio aveva dato l'impressione di accusare un po' di fatica negli scambi prolungati di gioco.
L'avversario che Sinner sfiderà domani sarà il vincente della sfida di stasera tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. L'altra semifinale sarà quella che vedrà di fronte Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik. Il canadese, numero 10 del mondo e a soli 90 punti da Lorenzo Musetti per l'ottavo e ultimo posto per le Atp Finals di Torino, ha battuto nettamente il monegasco Valentin Vacherot, 40 del ranking internazionale, con un duplice 6-2. Il tennista kazako, numero 16 del mondo, ha invece battuto nei quarti di finale l'australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp e del seeding, col punteggio di 6-7 (5) 6-4 7-5.
Sinner, "avanti alla giornata"
"E' stata una partita davvero difficile, ma questo lo sapevamo già alla vigilia del match. Io ho giocato in modo molto concreto, solido e aggressivo. Ho risposto molto bene e sono molto contento per oggi. Anche la prossima, domani, sarà una sfida molto difficile", ha detto Jannik Sinner dopo il successo contro Ben Shelton. "Non penso alla vetta del ranking in questo momento. La classifica è solo una conseguenza di come si gioca. Andiamo avanti alla giornata, match dopo match. Quello che succede, succede. Arrivare in semifinale qui a Parigi, dopo una stagione lunga e faticosa, è già un risultato importante. Domani vediamo", aggiunge Sinner. "Ora mi godo questa serata e cerco di recuperare il massimo delle energie".
Wild-card per Musetti ad Atene
Lorenzo Musetti ha chiesto e ottenuto la wild-card per partecipare la prossima settimana al torneo Atp 250 di Atene, in scena sul cemento della capitale greca. Il tennista toscano, "obbligato" a iscriversi last minute, al fine di continuare la lotta per l'ultimo posto libero per le Atp Finals di Torino, sarà la testa di serie numero 2 del seeding ed entrerà in campo a partire dal secondo turno. Il torneo di Atene, assieme al contemporaneo torneo di Metz chiudono la stagione 2025 dell'Atp e potrebbero essere decisivi per l'assegnazione dell'ottavo posto per il "Master" di fine anno per il quale possono ancora competere, oltre a Musetti, Felix Auger-Aliassime (che tallona l'azzurro nella classifica Race live), Daniil Medvedev e Alexander Bublik.