AGI - Federica Brignone tornerà sugli sci "non prima di metà novembre". Lo apprende questa mattina l'AGI dal suo entourage. Per Brignone, 35 anni, ribattezzata 'la tigre' di La Salle, è una difficile corsa contro il tempo, una sfida al limite dell''impossibile', per cercare di poter disputare i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
La Coppa del mondo è già iniziata, senza Fede che il 3 aprile scorso ha riportato, cadendo nella seconda manche del gigante degli Assoluti in Val di Fassa, la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.
Ridotta la frattura chirurgicamente, Federica sta svolgendo la riabilitazione presso il 'J Medical' di Torino dove pochi giorni fa ha incontrato Marta Bassino, anche lei infortunata alla gamba e già certa che non potrà gareggiare nella stagione olimpica. Brignone è stata premiata 'Atleta dell'anno' da parte della Federazione Italiana Sport Invernali.