Spalletti firma con la Juve, ma deve farsi un nuovo tatuaggio

AGI - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Salvo clamorose sorprese, l'annuncio ufficiale arriverà nel pomeriggio. E dovrebbe avere un contratto fino a giugno con rinnovo automatico per un biennale e bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.
Il tecnico toscano è arrivato alla Continassa allo Juventus Training Center alle 10.40 per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. All'uscita dal JMedical per Spalletti autografi, cori e sorrisi. La sua avventura alla Juventus sta per cominciare. Intanto i tifosi bianconeri gli hanno chiesto a gran voce, già da oggi, un tatuaggio nuovo. Sul braccio sinistro del tecnico toscano c'è infatti l'immagine, tanto discussa negli ultimi giorni, dello scudetto vinto con il Napoli, con il numero 3 disegnato in nero al centro di una banda bianca e con sopra lo stemma del club campano. Adesso alla Juve i supporter chiedono all'ex ct un altro tatuaggio, simile, sull'altro braccio ma con i colori bianconeri.
Luciano Spalletti ha varcato il cancello in macchina e con lui c'era lo storico vice Marco Domenichini, spezzino classe '58, con cui lavora da quando era a Empoli nella stagione 1997/98. Con Luciano Spalletti c'era anche lo storico vice di Maurizio Sarri all'Empoli, alla Juventus e alla Lazio, Giovanni Martusciello, che era stato col tecnico toscano all'Inter dal 2017 fino al suo esonero del 2019.
Spalletti dovrebbe andare sul campo e conoscere la squadra già per l’allenamento fissato per le 15. L'esordio in panchina dovrebbe avvenire sabato sera allo Zini, in occasione di Cremonese-Juventus.