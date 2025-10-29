Sinner vuole tornare n.1, a Parigi strapazza Bergs

AGI - Esordio vincente per Jannik Sinner nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arena' della capitale francese. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, che potrebbe tornare in vetta alla classifica Atp in caso di vittoria del torneo, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto ai sedicesimi di finale il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-4 6-2.
Agli ottavi di finale Sinner affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, 21 del mondo, oggi vincitore contro il serbo Miomir Kecmanovic con lo score di 7-5 1-6 7-6 (4).
Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo di Vienna, dove ha conquistato il suo 22esimo titolo in carriera battendo in finale in tre set Alexander Zverev, ieri aveva detto che la sua condizione fisica in questo ultimo Masters1000 della stagione non è al top, ma del resto lo considera "normale. Dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere. Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis", le sue dichiarazioni riportate da Supertennis.