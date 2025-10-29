All'Olimpico un lungo applauso ricorda Beatrice Bellucci

AGI - L’Olimpico si è fermato per ricordare Beatrice Bellucci, la ventenne tifosa romanista morta nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla Cristoforo Colombo.
La foto della ragazza, sorridente con la sciarpa giallorossa al collo, è apparsa sui maxi schermi dello stadio prima del fischio d’inizio di Roma–Parma, accolta da un lungo applauso dei 60 mila presenti. Il club capitolino, impegnato nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con il progetto “Tieni in gioco la vita”, realizzato in collaborazione con Aci, ha voluto rendere omaggio alla giovane e alla sua passione per i colori romanisti. Le indagini sull’incidente sono tuttora in corso.
I tifosi giallorossi hanno dedicato poi un omaggio anche a Raffaele Marianella, l'autista 65enne del pullman su cui viaggiavano i tifosi dell'Estra Pistoia basket morto dopo che domenica 19 il pullman è stato colpito da sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza di Contigliano dopo la partita di serie A2. Nel corso del primo tempo al 20' viene srotolato uno striscioni dalla Curva Sud che recita "Raffaele vittima di un atto vile" .
Poco lontano un altro striscione ricorda ancora Beatrice Bellucci e si legge: "Roma ti piange ciao Bea".