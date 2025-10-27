Juve: Tudor esonerato, Brambilla in panchina con l'Udinese

AGI - La Juventus, il giorno dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, ha annunciato l'esonero dalla panchina di Igor Tudor, insieme al suo staff tecnico composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La decisione arriva dopo 8 gare senza vittoria e quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa. In attesa di nuove nomine, la panchina sarà affidata temporaneamente a Massimiliano Brambilla, che guiderà la squadra nel match contro l’Udinese. Il club ha ringraziato Tudor e il suo team per il lavoro svolto e ha augurato loro il meglio per il futuro.
Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus— JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025
I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8
"Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci - si legge nella nota del club bianconero - la Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".
Primo cambio di panchina a stagione in corso
L'esonero è il primo cambio in panchina stagionale e arriva dopo l'ottava giornata. Fatali al tecnico croato le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un digiuno di vittorie che dura da un mese e mezzo, visto che l'ultimo successo dei bianconeri risale ormai al 13 settembre scorso (4-3 sull'Inter). La squadra ha ora 12 punti in campionato - settima assieme a Atalanta e Udinese - e solo 2 nel girone di Champions dopo le prime tre partite. Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in serie A, il primo dei quali dopo appena 4 giornate con la Roma che decise di esonerare Daniele De Rossi ingaggiando Ivan Juric.