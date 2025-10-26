Sinner batte Zverev e vince il torneo di Vienna. A Parigi può diventare numero 1 del mondo

AGI - Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna.
Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta. Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. Per Zverev era il 40esimo atto conclusivo della carriera: fin qui ha vinto 24 titoli Atp.
Jannik va a -840 da Alcaraz
Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta.
Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. Per l'altoatesino è anche il secondo trionfo a Vienna, dove ha conquistato il trofeo anche nel 2023. Per l'azzurro quella odierna è la 21esima vittoria di fila in partite su cemento indoor.
Molto soddisfatto a fine partita Sinner: "Questa vittoria mi fa sentire benissimo. La finale è cominciata molto male, ma ho provato a restare incollato a Zverev e a giocare al meglio nei momenti importanti. Sono molto felice di aver vinto un altro torneo. Oggi la sfida finale è stata molto dura: la chiave del match è stata servire bene e giocare al meglio i punti decisivi. Sono sempre rimasto lucido e ho gestito bene le energie fisiche e mentali".
"Complimenti intanto a Zverev che ha giocato un grande torneo, dopo una stagione per lui un po' complicata. Poi ringrazio il mio team, la mia famiglia e la mia fidanzata, che sono tutti qui. Infine ci tengo a ringraziare gli organizzatori di questo torneo e tutti quelli che lavorano qui a Vienna. Un abbraccio ai raccattapalle e al pubblico, sempre numeroso qui: questa settimana per me è sempre speciale. Ci vediamo nel 2026", ha poi affermato l'azzurro, durante la premiazione.
In chiave classifica Atp ora il distacco tra Alcaraz scende sotto i mille punti (-840): 11.340 lo spagnolo n.1 del mondo e 10.500 l'italiano. In vista del Masters 1000 di Parigi, in programma dal 25 ottobre al 2 novembre, Sinner potrebbe tornare anche numero 1 al mondo. Lo scorso anno, infatti, non ha partecipato mentre Alcaraz è arrivato agli ottavi di finale.
Sinner: "Vittoria che mi fa benissimo"
"Questa vittoria mi fa sentire benissimo. La finale è cominciata molto male, ma ho provato a restare incollato a Zverev e a giocare al meglio nei momenti importanti. Sono molto felice di aver vinto un altro torneo. Oggi la sfida finale e' stata molto dura: la chiave del match è stata servire bene e giocare al meglio i punti decisivi. Sono sempre rimasto lucido e ho gestito bene le energie fisiche e mentali". Così Jannik Sinner, dopo il successo nell'Atp 500 di Vienna.
"Complimenti intanto a Zverev che ha giocato un grande torneo, dopo una stagione per lui un po' complicata. Poi ringrazio il mio team, la mia famiglia e la mia fidanzata, che sono tutti qui. Infine ci tengo a ringraziare gli organizzatori di questo torneo e tutti quelli che lavorano qui a Vienna. Un abbraccio ai raccattapalle e al pubblico, sempre numeroso qui: questa settimana per me e' sempre speciale. Ci vediamo nel 2026", ha poi affermato l'azzurro, durante la premiazione.