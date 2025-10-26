Formula1: Norris vince e si prende la vetta, Leclerc secondo

AGI - Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri (McLaren), quinto al traguardo.
Secondo un grande Charles Leclerc (Ferrari) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman (Haas). Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi per un taglio curva nei primi giri, termina ottavo.
Norris: "Concentrato sulla pista, gara lineare"
"Ho cercato di essere concentrato sull'attività in pista. Ho fatto una gara lineare sin dal primo giro. La partenza qui è molto dura e sono riuscito a gestirla bene rimanendo rilassato e tranquillo. Era la cosa più importante da fare oggi", ha commentato Norris ai microfoni della F1. "Sono contento di aver ottenuto la mia prima vittoria in Messico. Dobbiamo prendere un weekend alla volta, sono concentrato su me stesso e lavoro a testa bassa. Voglio continuare così", aggiunge Norris.