Verdone: "Io allenatore della Roma? Meglio sindaco"

AGI - "Se il 17 novembre i Friedkin a farti allenatore della Roma per un giorno, cosa faresti? Fra le due cose preferisco cento volte fare il sindaco per un giorno. Fare l'allenatore della Roma per un giorno non combinerei niente perché in un giorno che fai? Quelli sono lavori che dopo mesi, mesi, mesi... devi riconoscere a menadito tutte le caratteristiche dei giocatori e io non conosco". Non ha dubbi Carlo Verdone, grande tifoso giallorosso, quando il cronista dell'AGI gli chiede alla Festa del cinema dove presenta la quarta stagione della serie 'Vita da Carlo' se, invece di essere 'sindaco per un giorno' come gli ha chiesto Roberto Gualtieri il 17 novembre quando compirà 75 anni, fosse la proprietà americana della As Roma a fargli la proposta 'del cuore'.
"Francamente, per come vanno le cose alla Roma in questo momento, me ne terrei francamente abbastanza lontano - dice Verdone - preferisco fare il sindaco di Roma per un giorno, almeno posso dare dei consigli a Gualtieri che li farà lui: che ne dici se mettiamo po' di illuminazione qua? Che dici se mettiamo un autobus di più qua? Che dici se sta a scuola la mettiamo po' più in ordine? Sto ospedale casca a pezzi, ma perché non facciamo una cosa di...? Ecco, è più divertente questo. Allenatore della Roma proprio no", conclude.