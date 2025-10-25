Sinner in finale a Vienna, battuto de Minaur in due set

AGI - Jannik Sinner è il primo finalista dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna.
Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4.
Nella seconda semifinale si sfideranno l'altro azzurro Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, ed il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone.
Sinner, "in finale sarà un match difficile"
"Sono entrato in campo per giocare e servire bene: il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due partite", le prime parole di Sinner dopo aver sconfitto De Minaur nella prima semifinale dell'Atp 500 di Vienna. "Lui sa cosa fare e come mettermi pressione - prosegue il numero 2 del mondo - Quando non servi molto bene bisogna giocare ogni palla e punto, ho fatto tanti piccoli cambiamenti ma sono soddisfatto per come ho gestito l'incontro e di essere in finale". Una finale che Sinner giocherà contro Musetti o Zverev: "In questa settimana un po' ho speso anche per le aspettative che ho e per quelle della gente, cerco di giocare al meglio che posso. Sono arrivato piuttosto in ritardo, ho cercato di gestire al meglio ogni giorno e domani sarà una partita molto difficile. Sono contento, speriamo in una bella finale", conclude il fuoriclasse altoatesino.