Torneo di Vienna, Berrettini e Sinner ai quarti. Eliminato Arnaldi

AGI - Jannik Sinner e Matteo Berrettini approdano ai quarti di finale dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna, mentre esce di scena Matteo Arnaldi.
Il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, si è imposto nel derby italiano contro Flavio Cobolli, battuto 6-2 7-6(4) in un'ora e 47 minuti al termine di un match combattuto e a tratti entusiasmante. Il tennista romano, 22esimo nel ranking Atp, soprattutto nel secondo set ha dato del filo da torcere all'altoatesino che però è riuscito a mantenere inalterato il proprio score contro i connazionali, portando il bottino a 17-0. Sinner si giocherà l'accesso in semifinale nel match contro il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo e ottavo favorito del seeding che nel pomeriggio ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo (6-4, 6-2).
Sinner, "Cobolli è incredibile"
"Cobolli sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana, lo sapevo che sarebbe stata dura, è un grande talento, un grande lottatore, in certi momenti abbiamo giocato veramente bene, nel secondo set non sono riuscito a sfruttare alcune chance, ma ho cercato di giocare i momenti importanti con la mentalità giusta. Auguro a Flavio il meglio". Lo ha detto Sinner subito dopo il successo sul connazionale che lo manda ai quarti di finale del torneo di Vienna. "Ci sono stati grandi momenti nella mia carriera anche se sono ancora molto giovane - ha spiegato Sinner rispondendo alla domanda sulla sua condizione -, ma non do mai nulla per scontato, cerco sempre di giocare il mio miglior tennis, sono contento, ora vediamo cosa succederà domani".
Berrettini, numero 59 del mondo, ha sconfitto negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, 35 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Nel tie-break del secondo parziale l'azzurro ha fallito un match point. Persa la seconda frazione, Berrettini ha poi chiuso la pratica nel terzo e decisivo set. Ai quarti di finale il romano sfiderà l'australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e terzo favorito del tabellone.
Arnaldi eliminato da Zverev
Giornata storta, invece, per il tennista ligure, numero 72 del mondo, che ha ceduto di fronte al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 6-4 6-4. Ai quarti Zverev affronterà l'olandese Tallon Griekspoor.
Berrettini, "merito di godermi un po' questa vittoria"
"Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito ad esprimere. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare. Ho avuto delle occasioni, le ho perse, ma non ci ho pensato. Per questo quando non ho chiuso il secondo set sapevo che avrei avuto altre opportunità nel terzo. E credo che questo atteggiamento mentale mi abbia aiutato tantissimo". Lo ha detto Matteo Berrettini, dopo il successo su Cameron Norrie. "Adesso è dura pensare già al prossimo match: intanto merito di godermi un po' questa vittoria; sono parecchio stanco. Oggi credo di aver giocato a un livello altissimo, meglio di ieri, ma del resto l'esordio non è mai facile. Contro Alex de Minaur (il rivale nei quarti di finale di domani, ndr) sarà un'altra battaglia, perché lui è un gran combattente ed è uno dei giocatori che sono migliorati di più negli ultimi tempi. Ci conosciamo molto bene, ci siamo già affrontati tante volte e sono sicuro che sarà una gran partita", ha aggiunto il tennista romano, tornato in buone condizioni fisiche dopo tanti infortuni e acciacchi.