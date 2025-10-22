Calcio, il 'dream team' over 35 fa sognare una squadra di dilettanti

AGI - A qualcuno piace vincere facile anche nella patria del 'fair play': in Inghilterra c'è una squadra di dilettanti Over 35 che ha dominato due campionati regionali e che quest'anno schiera ben nove ex calciatori della Premier League. Il Wythenshawe AFC, un piccolo club nato a sud di Manchester e iscritto alla Prima Divisione della Cheshire Vets League, non si è accontentato delle due promozioni consecutive e di due Coppe di Lega conquistate con una marcia trionfale di 30 vittorie su 32 partite.
Il 'dream team' è a punteggio pieno dopo tre giornate e ha già battuto 6-2 i campioni in carica della sua lega, i Collegiate Old Boys, con tutte le reti messe a segno dall'attaccante Papiss Cisse, 40enne ex nazionale del Senegal che ha realizzato 37 gol in 117 presenze per il Newcastle United dove era approdato dal Friburgo nel 2012. Già alla mezz'ora Cisse aveva realizzato una tripletta, dimostrando di essere ampiamente fuori categoria anche se la partita è stata messa in discesa dall'espulsione di un giocatore avversario.
Insieme al bomber africano ha debuttato l'attaccante 35enne Oumar Niasse, ex dell'Everton che ha segnato 12 gol in 65 partite per i Toffees. Sulla fascia ha giocato il terzino ex Wigan Maynor Figueroa, di 42 anni. Figueroa, che ha disputato due mondiali con l'Honduras, si è trovato a marcare l'ala del Collegiate OB, il 38enne Paul Barrow, il quale ha dovuto raccontare al figlio di nove anni chi fosse quel calciatore con più di 200 presenze in Premier League. "È stato affascinante giocarci contro, a essere onesti", ha raccontato Barrow dopo la partita A un certo punto è entrato in campo Emile Heskey, attaccante ex Liverpool con 60 presenze con l'Inghilterra.
Nel Wythenshawe AFC giocano anche due ex campioni d'Inghilterra, il difensore 43enne Joleon Lescott (con trascorsi al City) e il 35enne centrocampista Danny Drinkwater che vinse il titolo con il Leicester di Ranieri e che dopo il ritiro aveva anche sgobbato nei cantieri a causa di alcuni investimenti sbagliati.
Hanno indossato la maglia del Manchester City anche il 39enne centrocampista irlandese Stephen Ireland, autore già di otto reti in tre partite, e il 38enne difensore nigeriano Nedum Onuoha.
In totale la pattuglia di rinforzi vanta 1.801 presenze e 222 reti in Premier League e 325 presenze con le Nazionali. C'è talmente tanta concorrenza al Wythenshawe che un attaccante come Niasse ha esordito da terzino: "È un po' diverso ma amo correre e inserirmi e non devo difendere poi così tanto", ha spiegato.
Carl Barratt, il presidente del Wythenshawe AFC, era approdato nella dirigenza del club 24 anni fa, quando il figlio faceva parte delle giovanili. "Domenica scorsa c'erano 178 spettatori e questo è un dato destinato solo a crescere", ha assicurato. "La cosa bella è che giocatori che un tempo costavano milioni di sterline ora pagano una quota per giocare", ha raccontato Barratt, "mia moglie è venuta da e me e mi ha detto: abbiamo ingaggiato un tale Emile Heskey e ora gli chiediamo una quota di 15 sterline".