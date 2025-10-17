Trasferta a Birmingham vietata ai tifosi del Maccabi, scoppia un caso diplomatico

AGI - È diventata un caso diplomatico la decisione di escludere i tifosi del Maccabi Tel Aviv dalla trasferta a Birmingham per la partita di Europa League del 6 novembre contro l'Aston Villa, considerata "ad alto rischio" da un organo di consulenza del comune.
La West Midland Police ha spiegato che il divieto si basa su informazioni di intelligence per il rischio di attacchi contro gli israeliani e sul precedente della partita del novembre 2024 tra Ajax e Maccabi quando ad Amsterdam si scatenò una caccia all'uomo e ci furono più di 60 arresti. In particolare è stato fatto riferimento a "una combinazione tossica di antisemitismo, teppismo e rabbia" per la guerra a Gaza e per gli altri conflitti mediorientali.
Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha condannato quella che ha definito come una scelta "vergognosa".
Ancora più dura Emily Damari, ex ostaggio di Hamas a Gaza con doppio passaporto britannico e israeliano e tifosissima del Maccabi: "Questa decisione disgustosa va contro il senso del calcio, vergognatevi e spero che torniate in voi stessi per ripensarci".
Lo stesso premier britannico, Keir Starmer, ha promosso colloqui per riesaminare una decisione a suo dire "sbagliata", avvertendo che "non sarà tollerato antisemitismo per le strade del Regno Unito". È intervenuta anche l'Uefa che ha auspicato che "ai tifosi sia consentito di viaggiare per seguire la propria squadra in un ambiente sicuro e accogliente" e ha esortato a mettere in campo "le misure necessarie per rendere questo possibile".
L'ad del Maccabi, Jack Angelides, si è detto "sconfortato per ciò che questa decisione potenzialmente implica". L'Aston Villa ha fatto sapere di essere in contatto con il club israeliano e con le autorità locali e che "la sicurezza dei tifosi e degli abitanti sarà alla base di qualsiasi decisione".