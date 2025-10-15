Al via a Riad il Six Kings Slam: il torneo di tennis più ricco di sempre  

AGI - Il Six Kings Slam che si disputa da oggi a sabato a Riad, in Arabia Saudita, si conferma come il torneo d'esibizione di tennis più ricco di sempre con un montepremi complessivo che supera i 12 milioni di euro. A ognuno dei sei partecipanti va un minimo di 1,4 milioni di euro, più di quanto incassa il vincitore di molti Masters 1000 del circuito Atp.
Il vincitore del Six Kings Slam incassa un premio extra di 4 milioni e 200mila euro, in pratica si porta a casa più di 5 milioni e mezzo di euro, un record per qualsiasi singolo evento tennistico. Neppure chi trionfa agli Us Open (4,65 milion
i di euro) o alle Atp Finals (5,14 milioni di euro) raggiunge una simile cifra. Si gioca sul cemento indoor di "The Venue", impianto moderno con una capienza di 8mila spettatori.Il debutto al Six Kings Slam per Jannik Sinner, campione in carica e reduce dal ritiro al Masters 1000 di Shanghai, è in programma per oggi non prima delle 20 (ora italiana) contro Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic.
Nell'altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giochera' contro Carlos Alcaraz. Sabato, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo.