Milano Cortina, Malagò: "A novembre all'Onu per chiedere la tregua olimpica"  

AGI - "A novembre andremo formalmente all'Onu, a New York, per chiedere il rispetto della tregua olimpica durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Sarebbe una cosa meravigliosa, probabilmente la cosa che maggiormente darebbe valore aggiunto alle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane". Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e membro del Cio, a margine del Forum Coldiretti a Palazzo Rospigliosi.
"Fa benissimo il ministro Tajani ad avere questo auspicio - ha aggiunto - è una speranza che credo tutte le persone di buon senso condividano, più che mai il Comitato Olimpico Internazionale e Milano-Cortina. Oggi c'è un elemento in più rispetto a quanto già da tempo si sostiene per cercare la pace".
Malagò: "Italia ai playoff Mondiali, una luce di speranza"
"Abbiamo esultato per avere la certezza di un play off. A Roma si dice "ci consoliamo l’aglietto", però si vede una luce di speranza importante”, ha poi dichiarato Malagò, parlando della qualificazione dell'Italia ai prossimi play off per i Mondiali 2026 dopo la vittoria contro Israele. "È anche vero che nel calcio è capitato di essere partiti con presupposti non certo esaltanti e poi succedono delle cose che non ti aspetti. Ricordo le ultime spedizioni del 1982 e 2006 quando poi abbiamo vinto il Mondiale. Insomma, bisogna sperare".